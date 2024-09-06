Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir Okul Yemeği Koalisyonu, yaptığı basın açıklamasında çocukların ücretsiz sağlıklı gıda ve kırtasiye masraflarına dikkat çekti. Kitle adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Seha Yüksel, çocukların besleme çantasının boş olmasına ve bu sebeple velilerin kabahatli olmasına sitem ederek "Bir şarkı vardır, şimdi okullu olduk sıraları doldurduk, zil çaldı. Okullar açılıyor, okullar açılıyor ama çocukların karnı açlıktan zil çalıyor, bunun kabahatlisi kim? Beslenme çantasına yemek koyamayan anne mi kabahatli, 12-14 saat çalışan ek iş yapan ve yine de yetemeyen baba mı kabahatli? Ya da okula aç gelen öğrencisini bir şekilde yemek yedirmeye çalışan öğretmen mi kabahatli? Kabahatli aslında hepimiziz" dedi.

Çocukların ihtiyacı

Dr. Nuri Seha Yüksel, çocukların ihtiyaçlarını sıralayarak "Bu çocukları aç yatırmamak bizim görevimiz, bu çocukları okulda derslerini dinlerken açlık içinde zorla ayakta durdurmamak bizim görevimiz. Bizim görevimiz bu çocukları tok tutmak. Bu çocukların neye ihtiyacı var? Kamu idaresinin görevi çocukları tok yatırmak, okulda tok eğitime devam ettirmektir. Zaten çocuklarımız sabah erken saatlerden evlerden çıkıyorlar ve kahvaltı yapamıyor, yapılacak olsa ne yiyecek. Uzun bir eğitim saati derken bu çocuklar acıkıyor ve susuyor. Çocukların karnının doymasına ihtiyacı var, çocukların temiz suya ihtiyacı var" sözlerine ekledi.

'Bu soruna çözüm bulmalıyız'

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Yüksel, çözüm için çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Bunlar haktır ve bu hak için biz bir araya geldik. Şimdi okullar açılıyor hepimizde bir endişe bu çocuklar nasıl okula tok gidecek, nasıl başarılı olacaklar? Bu ne annenin suçudur, ne babanın ne de öğretmenin. Bu hepimizin suçudur, o yüzden halk olarak, kamu olarak, yönetim olarak bu soruna çözüm bulmak zorundayız. Şimdi okullu olduk sevinçliyiz diyoruz ya diyemiyoruz. Ders zili çalıyor ama çocukların karnı açlıktan zil çalıyor. Biz diyoruz ki çocuklar için ücretsiz yemek ve temiz su istiyoruz. Bu herkesin sorunu, bu memleketin sorunu."