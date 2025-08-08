Türkiye’de gıda güvenliğini artırmak amacıyla dijital alanda önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen hileli gıda ürünleri, artık e-Devlet üzerinden de görüntülenebilecek. “Güncel Gıda Kamuoyu Duyuruları” başlığıyla erişime açılan yeni hizmet sayesinde, domuz eti, at eti veya başka yasaklı bileşenler tespit edilen ürünler marka, üretici ve parti numarası bilgileriyle listelenecek.

Bakanlık, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadelede şeffaflığı artırmak için bugüne kadar sadece kendi internet sitesinde paylaştığı duyuruları e-Devlet’e taşıdı. Vatandaşlar, satın aldıkları ürünün parti numarasını girerek doğrudan sorgulama yapabilecek ve riskli ürünler hakkında anında bilgi alabilecek.

Sistem, geçmişte yapılan denetim sonuçlarını da arşivli olarak sunarak tüketicinin geriye dönük inceleme yapmasına imkân tanıyor. Böylece gıda güvenliği konusunda daha düzenli ve erişilebilir bir bilgilendirme süreci başlatılmış oldu.

Yeni hizmetle birlikte e-Devlet’e üç özellik daha eklendi:

Tarife Karşılaştırma: Mobil hat, internet ve TV abonelikleri için güncel tarifeler karşılaştırılabiliyor.

Borç Sorgulama: Şirket ve bireyler, kamuya olan tüm borçlarını tek ekranda görebiliyor.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS): Harita ve konum verileri araştırmacı ve girişimcilerin kullanımına açılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu yenilikle birlikte tüketicilerin gıda alışverişinde daha bilinçli hareket edebileceğini ve riskli ürünlerin piyasadan çekilmesinde etkin rol oynayacağını vurguladı.