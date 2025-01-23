Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir Otelciler ve Pansiyon İşçileri Odası Başkanı İbrahim Veral, Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciası ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Yangında üç kurumu sorumlu tutan Veral, bunların belediye, Bakanlık ve işletme sahibi olduğunu söyledi. İzmir’de ise otellerin denetiminin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait olduğuna vurgu yapan Veral, olayın çok taraflı olduğuna işaret ederek “Başımıza bir olay geldiğinde yol gösteren çok oluyor. Bardak kırıldıktan sonra herkes birbirini suçluyor. Ama toplumsal bir sorun bu. Bolu’daki otel ise çok eski, o dönemin şartlarında yapılmış ve eksikleri çok fazla. Tabii denetim eksikliği de var” dedi.

"Kanun her yerde aynı"

Ayrıca Binaları Koruma Kanunu’na da pencere aralayan Başkan Veral, “Binaları Koruma Kanunu dediğimiz kanun, ülkenin her yerinde aynıdır. Otel ve binanın belirli çerçevede yaptırımları olur. İlk aşamada ruhsat alırken bunlar yerine getiriliyor, 12 ay sonra aküsü biterse doldurulmuyor. Koca sistem çöpe gidiyor. Yangın kapıları var ama açılmıyor ve depo gibi kullanılıyor, yangından kaçmak için kullanılan ışık işaretleri kullanılamıyor, alarm var ama çalışmıyor, otomatik söndürme sistemi var, sigara içenler için açmıyor veya çalışmıyor. Bunlar maalesef insani eksiklikler, sorunlar. Buna benzer şeyler ise sık sık yaşanıyor” diyerek yaşanan facianın perde arkasına ışık tuttu.

Öte yandan İzmir’deki otellerin yetki ve denetimlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olduğuna değinen Veral, “İzmir sınırları içerisinde otellerin denetim yetkileri Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Başka bir kurum da yoktur. Otelcilerin uygunluk alması çok zordur. Aldıktan sonra mühim olan her şey başlıyor. Ruhsattaki tüm detaylar, zamanla kullanılamaz hale geliyor, sökülüyor. Bunu denetleyen bir kurum da yok. İtfaiye ise 6 veya 12 ay sonra gelip de ‘Senin yaptıkların yerinde duruyor mu?’ diye sormuyor. Oda olarak işletmelerimizi periyodik kontroller için uyarıyoruz. İzmir’de ise maalesef denetimleri yapacak kimse yok” şeklinde konuştu.

Yangın merdivenleri

Başkan Veral, ayrca yangın merdivenleri yönetmeliğine de dikkati çekerek “Bizim ayrıca yangın merdivenleri yönetmeliği de birkaç defa değişti. Bazı binalarda yangın merdivenleri birinci kata kadar iner ve oradan sonrası ise çekmeli sistemle yola iner. Onu da kaldırdılar ve kendi yeri olmayanlar için bahsettiğimiz yangın merdiveni uygulaması yetkisi verilmiyor. 4 katlı binada apartman boşluğunu korumalı hale getirip yangın çıkışı olarak kullanılabiliyor. 5 kat olduğunda ise ikinci bir çıkış şartı veriliyor. Bolu’daki otel 12 katlı. İzmir’de 10-15 odalı bir otel açmaya kalksanız, 5 kat ise itfaiyenin yetkisinden geçemeyeceğinden ruhsat alamazsınız. Bolu’da 12 katlı bir otelin etrafı oldukça müsaitti, çok rahat dört tarafına da yangın merdivenleri yapılabilirdi. Binanın konumu da bu konuda uygundu” ifadelerini kullandı.

"Denetimler yapılsa…"

Başkan Veral, son olarak ise İzmir’de denetimlerin yapılması halinde çok sayıda eksikliklerin gün yüzüne çıkacağını söyleyerek “Belediyeye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı 6 ya da 12 ayda bir İzmir’in tüm otel ve pansiyonlarını denetlemeye kalksa birçok işletme tüm eksiklerini telafi etmek zorunda kalacak. Bizler, onların yerine de bu konuda gereken uyarıları yapıyoruz. Turizm Bakanlığı işletmeye ruhsat veriyor. Yine yangın yönetmeliği denetimi belediyenin yetkisinde. Bakanlık sadece oda sayısına göre sınıflandırma yapar. Gerisi ise Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekiplerine bağlıdır. Her yerde bu öyledir. Bakanlık günlük kiralık evleri kapatıp ruhsatlandırmasını da ben yaparım diyerek şartname sundu ve sayıları azaldı veya sabit tutuldu” dedi.