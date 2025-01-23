Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı’nın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den resmi açıklama

MSB'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur."

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diledi.