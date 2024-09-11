İzmir Otokent'teki araç satışları, son dönemde ciddi bir daralma yaşıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, mevcut durumun esnaf için büyük zorluklar yarattığını ve satışların dramatik bir şekilde azaldığını açıkladı.

Satışlarda büyük düşüş

İzmir Otokent’te yaşanan kriz, sektörün en önemli aktörlerinden biri olan Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir tarafından gündeme getirildi. Demir, güncel veriler ışığında günlük araç satışlarının 500’ün altına düştüğünü ve bu durumun esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti. Önceki dönemde satışların ortalama 500 araç civarında olduğunu belirten Demir, bu düşüşün sektördeki birçok işletme için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yer sıkıntısı ve zor günler

Demir’in açıklamalarına göre, İzmir Otokent’teki yer sıkıntısı, araç satışlarını doğrudan etkiliyor. Mevcut durumda, 8 binden fazla aracın bulunduğu alanlarda yer bulmakta zorluk çekildiği belirtiliyor. Bu sıkışıklık, hem satıcılar hem de alıcılar için ciddi bir engel oluşturuyor. Esnafın yaşadığı zorlukların, işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Çözüm önerileri ve beklentiler

Başkan Feyzi Demir, krizin aşılması için çözüm önerilerini de gündeme getirdi. Alanın genişletilmesi veya alternatif yerlerin oluşturulması gerektiğini ifade eden Demir, yetkililerden destek beklediklerini belirtti. Esnafın yaşadığı bu zor dönemin atlatılması için sektördeki tüm paydaşların iş birliği yapması gerektiğine vurgu yapıldı.