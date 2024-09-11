CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde verdiği kanun teklifinde, “İktidar, Nazilli’yi il yapma vaadini unuttu. Nazilli il olursa bölgenin incisi olacaktır” dedi.

"Vasiyet yerine getirilecektir"

CHP’li Bülbül’ün kanun teklifinde şu ifadelere yer verildi:

Büyük Menderes Havzası tarih boyunca hep önemli bir coğrafya olmuş, insanlığın gelişiminde öncü rol oynamıştır. Bu havzanın önemli merkezi yerleşim alanlarından biri Nazilli ve çevresidir. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli Sümerbank’ı açarken Nazilli için söylediği ‘İstikbalde vilayet olacaktır’ sözünün de gerçekleşmesini sağlayacaktır. Büyük önderimizin vasiyeti Cumhuriyetimizin 100. yılında Nazilli il yapılarak yerine getirilecektir.

"Samimilerse teklifimize destek versinler"

Nazilli’nin il olması konusunda iktidar vaatlerini unuttu. Samimi ve dürüstlerse kanun teklifimize destek verip Nazilli’nin il statüsüne geçirilmesinde ellerini taşın altına koyarlar.

"Nazilli il olursa bölgenin incisi olacaktır"

Değişen ve her geçen gün zorlaşan ekonomik şartlar için yeni kalkınma modelleri ortaya koymak zorundayız. Kalkınmanın temelini şehirlerimizden ve üretimden başlatmazsak bu zorlu süreç ne yazık ki bitmeyecek. Nazilli’nin il olmasını talep ettiğimiz kanun teklifini hazırlarken çevresindeki ilçelerimizle birlikte ilgi odağı olmasını, turizmden, sanayiye, ulaşımdan, kentleşmeye kadar birçok hususu göz önünde bulundurduk. Nazilli il olduğunda Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ve Nazilli’ye sınır İzmir’den Beydağ ve Kiraz ilçelerinin birleştiği bir kent, bölgenin incisi durumuna gelecektir.”