İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinin yayınlamış olduğu bilgiye göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinden Bornova istikametine doğru seyreden otoyol üzerinde, 2. Sanayi Kavşağı mevkiinde orta şeritte arızalı bir araç bulunmaktadır. Yetkililer tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araç, yol dışına çıkarılana kadar çalışmalar devam etmektedir. Bu durumdan dolayı geriye doğru 6 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştuğu belirtilmiştir.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda trafik ekipleri yönlendirilmiş olup, aracın kısa sürede kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Yolun bu bölümünde seyir halinde olan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

Yaşanan bu olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin güvenliği ve trafik akışının sağlanması için tüm önlemlerin titizlikle alındığı ifade edilmiştir.