Ege Üniversitesi’nde yaşanan barınma krizi, artan aidatlar ve öğrencilerin geçim zorluklarıyla gündemde. Özellikle Öğrenci Köyü’nde gerçekleşen aidat artışları, öğrenciler üzerinde ciddi bir ekonomik yük yaratmış durumda. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında iki kişilik odaların aylık aidatı kişi başı 1480 TL, üç kişilik odaların ise 1250 TL iken, 2024-2025 döneminde bu rakamlar sırasıyla 6 bin TL ve 5 bin TL'ye yükseldi. BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre bu artış, öğrencilerin büyük bir kısmının Öğrenci Köyü'nden ayrılmak zorunda kalmasına neden oldu. Özellikle öğrenci ailelerinin ekonomik durumu bu büyük zamları karşılamaya yetmiyor. Sonuç olarak, birçok öğrenci KYK yurtlarına başvurdu ancak yedekte bekleyenlerin sayısı oldukça fazla. KYK'da yer bulamayan öğrenciler, ev ya da özel yurtlara yönelmek zorunda kalıyor. Ancak bu seçenekler de yüksek kiralar nedeniyle çoğu öğrenci için mümkün değil.

Öğünlere de yüzde yüz zam yapıldı

Barınma sorununa ek olarak, öğrencilerin burslarla geçinmekte yaşadığı zorluklar da dikkat çekiyor. Öğrenciler, 2 bin TL olan KYK burslarının temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda, üniversite yemekhanelerine yapılan yüzde 100 zam da öğrencilere ek bir yük getirdi. 9 Eylül itibarıyla geçerli olan zamlarla birlikte yemek fiyatları ilk öğün için 30 TL, diğer öğünler için 60 TL'ye yükseldi. Bu durumda öğrenciler, KYK burslarını sadece yemek harcamalarına ayırsalar dahi bir ay boyunca yemekhane hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor.

KYK yurdu çıkmazsa evlerine dönecekler

Birçok öğrenci, bu koşullar altında üniversite eğitimine devam etmekte zorluk yaşıyor. Örneğin, Öğrenci Köyü’nden kaydını sildiren Moda ve Tasarım Bölümü öğrencisi Esranur Dereli, KYK yurdu çıkmadığı takdirde eğitimine ara vermeyi düşündüğünü ifade ederken, başka bir öğrenci olan Ayşe Nur Yigen, ekonomik zorluklar nedeniyle eve çıkmak zorunda kaldığını ve artık çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Öğrenciler, üniversite yönetimi ve yetkililerden çözüm beklerken, ekonomik zorlukların eğitim hayatını tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekiyorlar. Öğrenci burslarının yetersiz kalması, zamlarla başa çıkamayan öğrencilerin kayıpları ve okul kayıtlarını dondurma düşüncesi, bu krizin çözülmesi gerektiğini gösteren önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.