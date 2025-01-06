Doktor ve hastane randevusu olan vatandaşlar özel hastanelerdeki randevularına yetişmek için adres bilgilerini araştırıyor. toplu taşıma seçenekleri ile ulaşımın oldukça kolay olduğu hastane detaylarını sizler için derledik. İşte İzmir Özel Can Hastanesi adres ve iletişim bilgileri…

İzmir Özel Can Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Karşıyaka Vapur İskelesi’nden Özel Can Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma ile tramvay, otobüs ve metro ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirler. Karşıyaka’dan ESHOT otobüsleri ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar 227, 442, 595, 121, 777. 442, 290, 330 numaralı otobüslere binebilirler.

İzmir Özel Can Hastanesi’ne İzmir Şehirlerarası Otobüs Termali’nden gitmek isteyen vatandaşlar ise 602,608, 344, 560, 555, 660 numaralı ESHOT otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirler.

Özel Can Hastanesi adres ve iletişim bilgileri

ADRES: Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sokak No: 18 Çiğli - İZMİR

E-POSTA: [email protected]

TELEFON: +90 (232) 715 40 00