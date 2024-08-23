Pekmez Pazarı Camii: İzmir’in tarihinde bir yolculuk

Pekmez Pazarı Camii, İzmir’in Kınık ilçesinin Ilıca Mevkii’nde, Uzun Çarşı Cami Caddesi üzerinde yer alan önemli bir Osmanlı dönemi eseridir. Yapım yılı, Hicri 1022 yılına (M.S. 1613) tarihlenmektedir. Bu camii, özellikle geç Osmanlı döneminin mimari özelliklerini yansıtan nadir örneklerden biridir.

Mimari özellikler

Camii, kare planlı bir yapıdır ve geleneksel yığma teknikle inşa edilmiştir. Üstü, tipik bir kırma çatı ile kaplıdır. Camii, iç ve dış mekanlarıyla oldukça dikkat çekici bir yapıya sahiptir.

Son cemaat yeri: Camii’nin kuzeyinde yer alan son cemaat yeri, altı adet sütun üzerine oturan yuvarlak kemerli bölümlerden oluşur. Bu kemerler, sonradan kapatılarak örtülmüştür. Son cemaat yerindeki kemerlerin arasında oval, şekilli madalyonlar dikkat çeker. Ahşap kaplamalı tavanda ise ahşaptan süslemeli bir göbek yer alır.

Harim bölümü: Harim kısmında, ana mekânı çevreleyen (U şeklinde) bir koridor mevcuttur. Bu bölüm, caminin ibadet alanını çevreleyen özel bir alan sunar.

İç mekân ve dekorasyon

Son cemaat yeri, yuvarlak formlu bağdati tarzda oluşturulmuş altı adet ayağa oturan sütunla desteklenmiştir. Giriş bölümündeki iki ayak arasındaki geniş açıklık, merdivenle camiye erişimi sağlar. Ayaklar arasındaki açıklıklar, demir doğramalı pencerelerle kapatılmıştır.

Çevre ve koruma durumu

Camii’nin çevresi, Kınık’ın eski çarşı dokusunu oluşturan dükkanlarla çevrilidir ve bu yapılar günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Ancak caminin son cemaat yerindeki ahşap saçaklarda zamanla bozulmalar görülmüştür.

Ziyaret önerileri

Pekmez Pazarı Camii’ni ziyaret ederken, hem mimari detayları inceleyebilir hem de çevredeki eski çarşı dokusunu keşfedebilirsiniz. Camii’nin tarihini ve yapısal özelliklerini göz önünde bulundurarak, bu nadir Osmanlı dönemine ait yapıyı daha yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Özellikle son cemaat yerindeki detaylar ve çevresindeki tarihi dükkanlar, gezinizin keyifli bir parçası olacaktır.

Pekmez Pazarı Camii: Ulaşım ve adres bilgileri

Konum: Pekmez Pazarı Camii, İzmir ilinin Kınık ilçesinde, Ilıca Mevkii'nde yer almaktadır. İlçenin merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan camii, Uzun Çarşı Cami Caddesi üzerinde bulunur.

Adres: Uzun Çarşı Cami Caddesi, Ilıca Mevkii, Kınık, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır:

İzmir merkezden Kınık’a ulaşım: İzmir şehir merkezinden Kınık ilçesine gitmek için özel aracınızla E87 karayolunu kullanabilirsiniz. Yaklaşık 90 kilometrelik bir yolculuk sonrası Kınık ilçesine ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile gitmek isterseniz, İzmir Otogarı’ndan Kınık yönüne giden otobüsler mevcuttur. Kınık ilçesinden Camii’ye ulaşım: Kınık ilçesinin merkezine ulaştıktan sonra, Uzun Çarşı Cami Caddesi’ne yönelin. Camii, cadde üzerinde kolayca bulunabilir. Kınık ilçesi küçük bir yerleşim yeri olduğundan, camiyi bulmak oldukça kolay olacaktır.

Not: Camii’ye ziyaret etmeyi planladığınızda, çevredeki tarihi dokuyu keşfetmek için zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca, bölgenin otopark ve ulaşım imkanlarını kontrol ederek ziyaretinizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.