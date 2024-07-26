İzmir Point Bornova alışveriş merkezi nerede?

İzmir Bornova ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde, 4174. Sokak üzerinde, 35080 Bornova, İzmir adresinde bulunmaktadır.

Point Dış 1

Nasıl ulaşılır?

Toplu Taşıma ile:

  • Metro: İzmir Metro'sunun M2 hattını kullanarak Bornova İstasyonu'na gelin. İstasyondan çıktıktan sonra, İzmir Point Bornova AVM'ye yürüyerek ulaşabilirsiniz.
  • Otobüs: İzmir Point Bornova AVM'ye ulaşmak için, Halkapınar Metro istasyonundan 555 numaralı otobüsü, Otogar'dan Point Bornova'ya giden 277 veya 302 numaralı otobüsleri, veya Konak'tan 204 numaralı otobüsü kullanabilir; ayrıca, Kemer Aktarma noktası üzerinden de geçiş yapabilirsiniz.

Point Içi

İzmir Point Bornova AVM de sunulan hizmetler nelerdir?

  • Alışveriş: Geniş bir mağaza yelpazesi sunar, moda, elektronik, ev eşyaları ve daha birçok kategoride ürünler bulabilirsiniz.

  • Yemek: AVM'de çeşitli restoranlar, kafe ve fast food zincirlerinin bulunduğu bir yemek alanı mevcuttur.

  • Eğlence: Sinema salonları, oyun alanları ve çocuk aktiviteleri gibi eğlenceli seçenekler sunar.

  • Hizmetler: Banka şubeleri, kuru temizleme, danışma masası ve diğer müşteri hizmetleri gibi pratik hizmetler bulunur.

    Vedat Uğurlu eğlenceyi denize taşıyan adam Vedat Uğurlu eğlenceyi denize taşıyan adam

  • Otopark: Ziyaretçilere geniş bir otopark alanı mevcuttur.

  • Sağlık ve Güzellik: Kuaförler, güzellik merkezleri ve eczaneler gibi sağlık ve güzellik hizmetleri de mevcuttur.

  • Temizlik ve Güvenlik: AVM genelinde düzenli temizlik ve güvenlik hizmetleri sağlanır.

Ayrıca İzmir Point Bornova AVM, çeşitli dönemlerde özel etkinlikler ve aktiviteler düzenleyebilir Bunlar:

  • Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler: Sergiler, konserler, tiyatro gösterimleri veya sanat atölyeleri gibi kültürel etkinlikler.

  • Festivaller ve Kampanyalar: Yılbaşı, bayramlar veya özel günlerde düzenlenen festival ve alışveriş kampanyaları.

  • Çocuk Aktiviteleri: Çocuklar için eğlenceli etkinlikler, atölyeler veya gösteriler.

  • Sağlık ve Spor Etkinlikleri: Yoga, dans veya spor dersleri gibi sağlıklı yaşam etkinlikleri.

  • Moda ve Güzellik Etkinlikleri: Moda defileleri, güzellik ve makyaj workshopları olarak hizmet sağlamaktadır.

İzmir Point Bornova AVM, hafta içi ve cumartesi günleri 10:00 - 22:00, pazar günleri ise 10:00 - 21:00 saatleri arasında açıktır.

Kaynak: HABER MERKEZİ