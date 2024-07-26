İzmir Bornova ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde, 4174. Sokak üzerinde, 35080 Bornova, İzmir adresinde bulunmaktadır.

Toplu Taşıma ile:

Alışveriş: Geniş bir mağaza yelpazesi sunar, moda, elektronik, ev eşyaları ve daha birçok kategoride ürünler bulabilirsiniz.

Yemek: AVM'de çeşitli restoranlar, kafe ve fast food zincirlerinin bulunduğu bir yemek alanı mevcuttur.

Eğlence: Sinema salonları, oyun alanları ve çocuk aktiviteleri gibi eğlenceli seçenekler sunar.

Hizmetler: Banka şubeleri, kuru temizleme, danışma masası ve diğer müşteri hizmetleri gibi pratik hizmetler bulunur. Vedat Uğurlu eğlenceyi denize taşıyan adam

Otopark: Ziyaretçilere geniş bir otopark alanı mevcuttur.

Sağlık ve Güzellik: Kuaförler, güzellik merkezleri ve eczaneler gibi sağlık ve güzellik hizmetleri de mevcuttur.