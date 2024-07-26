İzmir Point Bornova alışveriş merkezi nerede?
İzmir Bornova ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde, 4174. Sokak üzerinde, 35080 Bornova, İzmir adresinde bulunmaktadır.
Nasıl ulaşılır?
Toplu Taşıma ile:
- Metro: İzmir Metro'sunun M2 hattını kullanarak Bornova İstasyonu'na gelin. İstasyondan çıktıktan sonra, İzmir Point Bornova AVM'ye yürüyerek ulaşabilirsiniz.
- Otobüs: İzmir Point Bornova AVM'ye ulaşmak için, Halkapınar Metro istasyonundan 555 numaralı otobüsü, Otogar'dan Point Bornova'ya giden 277 veya 302 numaralı otobüsleri, veya Konak'tan 204 numaralı otobüsü kullanabilir; ayrıca, Kemer Aktarma noktası üzerinden de geçiş yapabilirsiniz.
İzmir Point Bornova AVM de sunulan hizmetler nelerdir?
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Alışveriş: Geniş bir mağaza yelpazesi sunar, moda, elektronik, ev eşyaları ve daha birçok kategoride ürünler bulabilirsiniz.
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Yemek: AVM'de çeşitli restoranlar, kafe ve fast food zincirlerinin bulunduğu bir yemek alanı mevcuttur.
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Eğlence: Sinema salonları, oyun alanları ve çocuk aktiviteleri gibi eğlenceli seçenekler sunar.
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Hizmetler: Banka şubeleri, kuru temizleme, danışma masası ve diğer müşteri hizmetleri gibi pratik hizmetler bulunur.
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Otopark: Ziyaretçilere geniş bir otopark alanı mevcuttur.
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Sağlık ve Güzellik: Kuaförler, güzellik merkezleri ve eczaneler gibi sağlık ve güzellik hizmetleri de mevcuttur.
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Temizlik ve Güvenlik: AVM genelinde düzenli temizlik ve güvenlik hizmetleri sağlanır.
Ayrıca İzmir Point Bornova AVM, çeşitli dönemlerde özel etkinlikler ve aktiviteler düzenleyebilir Bunlar:
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Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler: Sergiler, konserler, tiyatro gösterimleri veya sanat atölyeleri gibi kültürel etkinlikler.
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Festivaller ve Kampanyalar: Yılbaşı, bayramlar veya özel günlerde düzenlenen festival ve alışveriş kampanyaları.
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Çocuk Aktiviteleri: Çocuklar için eğlenceli etkinlikler, atölyeler veya gösteriler.
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Sağlık ve Spor Etkinlikleri: Yoga, dans veya spor dersleri gibi sağlıklı yaşam etkinlikleri.
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Moda ve Güzellik Etkinlikleri: Moda defileleri, güzellik ve makyaj workshopları olarak hizmet sağlamaktadır.
İzmir Point Bornova AVM, hafta içi ve cumartesi günleri 10:00 - 22:00, pazar günleri ise 10:00 - 21:00 saatleri arasında açıktır.