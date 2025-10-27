MHP, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklife göre yabancı firmalardan alınan dijital hizmet vergisi yüzde 12,5 olacak.

MHP, dijital hizmet vergisinin artırılmasını istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergilerin artırılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladı.

Teklif, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, dijital ekonominin hızla büyüdüğü günümüzde yabancı menşeli firmaların yüksek gelir elde etmesine rağmen Türkiye’de sınırlı vergi ödemesi eleştirildi.

Özdemir, teklifle birlikte vergi adaletinin sağlanacağını ve yerli dijital medya firmalarının rekabet gücünün artırılacağını belirtti.

“Yerli firmalarımız için mevcut vergi oranının korunması, yabancı platformlar için ise yüzde 12,5’e çıkarılması hakkaniyetli bir düzenleme olacaktır.”

Teklifte ayrıca bu düzenlemenin Türk firmalarının dijital pazardaki etkinliğini artıracağı ve yerli girişimleri teşvik edeceği vurgulandı.

Teklif, “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” üzerinde değişiklik öngörüyor.

Yeni düzenlemeye göre:

Yabancı dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı %12,5 olacak.

Yerli dijital medya platformları için oran %7,5 olarak devam edecek.

Vergi;