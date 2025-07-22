Polis uygulamasında firari yakalandı

İzmir Konak ilçesinde, 20 Temmuz’da Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan sabit ve şok uygulamalar sırasında polisle yaşanan kovalamaca sonucu, 33 yaşındaki M.A. isimli firari şahıs yakalandı.

M.A.’nın suçları ve cezası ortaya çıktı

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.A.’nın silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve hükümlü ya da tutuklunun kaçması suçlarından dolayı toplam 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası ile arandığı belirlendi.

Firari cezaevine teslim edildi

Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.