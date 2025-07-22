Başkan Tetik saha çalışmalarını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabah mesaisine belediye ekiplerinin Dallıca Mahallesi'nde yeşil alanda yürüttüğü düzenleme ve temizlik çalışmalarını inceleyerek başladı. Başkan Tetik, bölgedeki yangın riski ve kötü görüntünün önüne geçmek amacıyla faaliyetlerin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Gezici kreş otobüsü hazırlıkları sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapımına başlanan, kırsal mahalleler ve büyük pazar alanlarında gezici kreş olarak hizmet verecek otobüsün hazırlık süreçleri de Başkan Tetik tarafından yerinde kontrol edildi. Projenin yakın zamanda halkın hizmetine sunulacağı ifade edildi.

Anneler çocuklarını güvenle bırakacak

İçerisinde oyun ve etkinlik alanlarının yer alacağı otobüste, Nazilli Belediyesi personelleri görev yapacak ve çocukların gelişimine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülecek. Başkan Tetik, “Okul öncesi eğitimin olmadığı kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza ulaşmak ve Pazar alışverişi, sınav gibi işlere çıkan annelerimizin çocuklarını güvenle bırakabileceği alan oluşturmak hedefimizdir” dedi.

Proje, Atatürk Parkı önünde hizmet verecek

Gezici kreş otobüsü, Perşembe günleri Atatürk Parkı önünde hizmet verecek. Anneler, çocuklarını bırakıp rahat alışveriş yapabilecek, sınav günlerinde ise çocuklarını bırakıp sınavlarına konsantre olabilecekler. Başkan Tetik, projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.