Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneannesinin yaşadığı eve molotofkokteyli atıldı. Balkon bölümünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olayın ardından ev ablukaya alındı

Saldırı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve eşi Ahmet Aras da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Molotofkokteylinin isabet ettiği evin balkonunda hasar meydana geldi. Çevredekilerin yardımıyla alevlerin daire içine yayılması engellendi.

Görgü tanıkları iki genci işaret etti

İlk belirlemelere göre saldırının 15-16 yaşlarında iki genç tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.