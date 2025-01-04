İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) tarafından sahnelenen “Çok Tuhaf Soruşturma” oyununu izledi. Ferhan Şensoy’un yazdığı ve Harun Özer’in yönettiği kara komedi tarzındaki oyun, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Kapalı gişe oynuyor

Aralık ayında prömiyerini yapan oyun, başladığı günden itibaren tüm gösterimlerinde kapalı gişe oynuyor. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde sahnelenen oyun, tiyatroseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Ocak ayı takvimi

Biletleri İzBBŞT Bilet Gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr üzerinden temin edilebilen oyun, Ocak ayında da sahnelenmeye devam edecek. İşte Ocak ayı gösterim tarihleri:

23 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

24 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

25 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00 ve 20.00

26 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 15.00

30 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00

31 Ocak İsmet İnönü Sahnesi 20.00