Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Palmiye Caddesi’nde yaşanan olay, adeta akıllara durgunluk verdi. Kur’an kursuna gitmek için evinden çıkan 64 yaşındaki Embiye Karagöz, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Kazayı gören çevredekiler, kadına yardım etmek için koşarken, 5 dakika sonra ikinci bir otomobil kalabalığın arasına dalarak yerde yatan Karagöz’ün üzerinden geçti.

Kaza anı kameralara yansıdı

Olay, 2 Ocak Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. İlk olarak M.D. kontrolündeki 54 FK 734 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Karagöz’e çarptı. Yere düşen kadının etrafında toplanan vatandaşlar yardım etmeye çalışırken, M.G. idaresindeki 54 UC 102 plakalı başka bir otomobil, kalabalığın arasına girerek yerde yatan kadını ezdi.

Kızı yaşanan olayı anlattı

Yaşadığı şoku anlatan yaralı kadının kızı Emel Karagöz Başarış, “Kaza, Perşembe sabahı yeni stat yolunda akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada anneme süratli bir araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koşarak annemi yolun kenarına çekiyor. Fakat yine farklı bir araç sağ şeritten gitmek varken yine hızlı bir şekilde o grubun içerisine dalıyor ve annemin üzerinden geçiyor. İnsanların yaya geçidinden bile geçerken can güvenliği yok. Görüntüleri çok sağlıklı bir şekilde izleyemiyorum çünkü annem yoğun bakımda. Ne olacağı belli değil. Başkalarının başına böyle bir olay gelmesin. İkinci araç sürücüsü piyasada yok, ilk çarpan kişi dün hep yanımızdaydı. ‘Gözüme güneş geldi, görmedim' dedi. Diğer kişi ise kayıp. Polis gerekeni yapıyordur diye umuyorum, annemin acısından biz daha gidip ifade veremedik. Annemi yoğun bakımda uyutuyorlar, iç kanaması mevcut. Şuan hiç süreç belli değil, inşallah iyi olacak diye umut ediyoruz. Annem, her gün camiye Kur'an kursuna gidiyordu” diye konuştu.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İki kaza sonucu ağır yaralanan Embiye Karagöz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karagöz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı

Olayın ardından her iki sürücü gözaltına alınırken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın dehşet verici detaylarını ortaya koydu.