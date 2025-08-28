İzmir’in Selçuk ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, hayvanseverleri ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Belevi Mahallesi’nde çok sayıda sokak köpeği ve kedinin ağızlarından köpükler gelmiş halde cansız bulunması, bölgede infiale yol açtı.

Muhtar: “En az 15 canımızı kaybettik”

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, yaşananları doğrulayarak, “Şu an sahada Kaymakamlık, Cumhuriyet Savcılığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve hayvanseverler inceleme yapıyor. İlk tespitlere göre 10-15’in üzerinde köpek ve kedi zehirlenerek öldürüldü,” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekiplerinin olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi. Fail ya da faillerin kimliği henüz belirlenemezken, soruşturmanın savcılık koordinasyonunda sürdüğü belirtildi.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Sosyal medyada kısa sürede yayılan olay, hayvan hakları savunucularının ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı. “Efes Selçuk Patileri” adlı gönüllü platform, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Belevi’de bir katliam yaşanıyor. Onlarca kedi ve köpek zehirlenerek can verdi. Sorumluların bulunup cezalandırılması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.”

Belediye sessiz

Yaşanan vahim olay sonrası gözler Selçuk Belediyesi’ne çevrilirken, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Mahalle sakinleri ve hayvanseverler, sorumluların en kısa sürede yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor.