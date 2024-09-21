İzmir'in Selçuk ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonda toplam 4 heykel ve 36 sikke ele geçirildi. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araca düzenledikleri operasyonla bu değerli eserleri güvence altına aldı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ele geçirilen eserlerin, tarihi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğu, uzmanlar tarafından detaylı bir incelemeye alındığı kaydedildi.

Kültürel mirasın korunması vurgulandı

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, tarihi eser kaçakçılığına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini ve kültürel mirasın korunması için vatandaşların duyarlı olmalarının önemine dikkat çekti.