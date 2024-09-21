Güvenlik endişeleri nedeniyle bazı bölgelerde, özellikle havaalanları gibi kritik alanlarda, drone kullanımı sınırlı hale getirilmiştir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatları

Türkiye'de drone uçuşları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) belirlediği kurallara göre yürütülmektedir. Drone ağırlığı 500 gramdan fazla olan araçların, SHGM sistemine kaydedilmesi zorunludur. Drone kayıtları, aracın ağırlığına göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

500 gram - 4 kg

4 kg - 25 kg

25 kg - 150 kg

150 kg ve üzeri

Uçuş yasakları ve izin süreçleri

Dronlar kayıtlı olsa bile, bazı bölgelerde uçuş izni gerekmektedir. Özellikle havaalanları ve askeri alanlarda drone uçurmak kesinlikle yasaktır. Bu yasaklara uyulmadığı takdirde, drone sahibine çeşitli cezalar uygulanabilir. Ayrıca, bazı valilikler ve belediyeler, kendi yetkileri dahilinde ek uçuş yasakları getirebilir.

Drone uçurmak için yaş sınırları belirlenmiştir:

500 gr - 4 kg arası drone için minimum yaş: 12

arası drone için minimum yaş: 4 kg - 25 kg arası drone için minimum yaş: 15

arası drone için minimum yaş: Daha ağır dronlar için özel pilot lisansı gerekmektedir.

Uçuş izni alma süreci

Drone uçuş izni, Sivil Havacılık Kanunu çerçevesinde mülki idari amirlerden, yani ilgili kaymakamlık veya valiliklerden alınmalıdır. Uçuş yapacağınız yerin bağlı olduğu idare ile iletişime geçerek gerekli izinleri temin etmeniz önemlidir.