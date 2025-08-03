İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Virüsü iş birliğinde yürüttüğü İzmir Seninle Projesi kapsamında NEET gençlere yönelik öğrenme programı tamamlandı. Eğitim programı; stratejik düşünmeden mülakat simülasyonlarına kadar birçok alanda gençlerin yetkinliklerini artırmayı amaçladı. Katılımcılar özgüven kazandı, kariyer hedeflerini netleştirdi.



Eğitim programı tamamlandı

İzmir Seninle Projesi, 22-28 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin 21’inci yüzyıl becerileriyle donatılmasını hedefliyor. Nisan ve mayıs aylarında 200 genç, iş dünyasına geçişi destekleyen sekiz farklı eğitime katıldı.

Hangi beceriler kazandırıldı?

Eğitimlerde stratejik düşünme, kişisel markalaşma, dijital okuryazarlık, etkili iletişim, ekip çalışması, yaratıcı çözüm üretme, iş dünyasına uyum ve duygusal dayanıklılık gibi konular işlendi. Program sonunda gençler hem mesleki hem kişisel gelişim açısından önemli kazanımlar elde etti.

Katılımcı geri bildirimleri dikkat çekti

Program sonrası katılımcıların yüzde 92’si kariyer hedeflerini netleştirdiklerini belirtti. Yüzde 78’i bir meslek alanında ilerlemeye karar verdiğini söylerken, yüzde 85’i güçlü yönlerini fark ettiğini ifade etti.

Mülakat simülasyonları başladı

Öğrenme süreci ardından başlatılan mülakat simülasyonları, işe hazırlık sürecini birebir deneyimleme fırsatı sundu. Süreç; yapay zekâ destekli CV hazırlama, kişilik ve yetenek envanterleri, ön mülakatlar, insan kaynakları koçlarıyla görüşmeler ve profesyonel geri bildirim oturumlarını kapsıyor.

Mentörlük süreci devreye giriyor

Ağustos ve eylül aylarında sürecek mentörlük aşamasında gençler, alanında uzman isimlerle birebir görüşmeler yapacak. Bu sayede kariyer hedeflerini belirleme sürecinde doğrudan rehberlik alacaklar.

İzmir iş dünyasıyla buluşma

Proje kapsamında düzenlenecek ağ geliştirme buluşmalarıyla katılımcılar, İzmir iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu sayede gençler ilham veren kariyer bağlantıları kurma fırsatı yakalayacak.

Gelecek seferberliği çağrısı

İzmir Seninle Projesi; gençlere duyulan güven, ortak akıl ve toplumsal dayanışma anlayışıyla yürütülüyor. Proje, sivil toplum, özel sektör ve kamu kurumlarını ortak bir gelecek için iş birliğine davet ediyor.