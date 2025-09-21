Yaklaşık iki kilometre genişliğindeki Panaztepe, Erken Tunç Çağı’ndan Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kesintisiz yerleşimin kanıtlarını barındırıyor. 40 yılı aşkın süredir yürütülen kazılarda elde edilen bulgular, bölgenin tarih öncesi ve tarihi dönemler boyunca önemli bir yerleşim alanı olduğunu ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazıların başkanlığını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ümit Çayır Tığlı üstleniyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen toplam 15 arkeolog, Panaztepe’deki çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Kazılar, İzmir ve çevresinin tarihini anlamada önemli bir rol oynarken, bölge kültürel mirasına katkı sağlamayı da hedefliyor.