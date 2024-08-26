Ağustos sonunda serinleme başlıyor
Ağustos ayının son haftasıyla birlikte İzmir'de hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, haftanın ilk günü 35 derece olan sıcaklık, salı günü 32 dereceye kadar inecek.
Hafta boyunca yağış yok
Hafta boyunca İzmir'de yağış beklenmezken, nem oranının yüzde 67 ile 83 arasında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarların ise genellikle kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor.
Hafta sonuna doğru yeniden yükseliş
Hafta ortasında düşüşe geçen sıcaklıklar, hafta sonuna doğru tekrar 34 dereceye çıkacak. Özellikle hafta sonu dışarı çıkmayı planlayanların, artan sıcaklıkları ve yüksek nem oranını göz önünde bulundurması önem taşıyor.
İşte İzmir'in 5 günlük hava durumu raporu;
Editör: Sezin Türkyılmaz