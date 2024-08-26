Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta ortasında düşüşe geçen sıcaklıklar, hafta sonuna doğru tekrar 34 dereceye çıkacak. Özellikle hafta sonu dışarı çıkmayı planlayanların, artan sıcaklıkları ve yüksek nem oranını göz önünde bulundurması önem taşıyor.

Hafta boyunca İzmir'de yağış beklenmezken, nem oranının yüzde 67 ile 83 arasında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarların ise genellikle kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor.

Ağustos ayının son haftasıyla birlikte İzmir'de hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, haftanın ilk günü 35 derece olan sıcaklık, salı günü 32 dereceye kadar inecek.

İzmir’de yalnız yaşayanların sayısı 355 bin 132’ye yükseldi!

İzmir’de yalnız yaşayanların sayısı 355 bin 132’ye yükseldi!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.