İzmir Skup Ile Kent Ulaşımı Dönüşüyor!

Türkiye-Avrupa Birliği Mali İş Birliği kapsamında geliştirilen İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp İzmir), kapanış etkinliğiyle kamuoyuna sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım alanındaki hedef projeleri ve planları, düzenlenen sunumlar eşliğinde paylaşıldı. SKUp İzmir kapsamında elektrikli ulaşım projeleri, yeni bisiklet yolları ve yaya öncelikli sokak uygulamaları detaylandırıldı.

İzmir'in ulaşımına sürdürülebilir dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp İzmir), kenti daha yaşanabilir ve çevre dostu hale getirme hedefiyle hazırlandı. Projenin kapanış etkinliğinde kent içi ulaşımı dönüştürmeye yönelik projeler detaylı şekilde tanıtıldı.

SKUp İzmir’in temel amaçları arasında daha güvenli, erişilebilir, temiz ve uygun fiyatlı ulaşım sistemleri oluşturmak yer alıyor. Etkinlikte hem teknik sunumlar yapıldı hem de proje ortakları kentte ulaşım alanında yapılacak dönüşüm adımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Elektrikli ulaşım ve yeni bisiklet yolları geliyor

İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli projelerini anlattı. Alver’in verdiği bilgiye göre:

Bostanlı İskele-Zübeyde Hanım Mahallesi Dinamik Şarjlı Elektrikli Ulaşım Projesi: 14,74 km

Narlıdere-Güzelbahçe Dinamik Şarjlı Elektrikli Ulaşım Projeleri: 33,88 km ve 41,46 km uzunluğunda

Ayrıca mevcut 105 km'lik bisiklet yolu ağına 6,92 km daha eklenecek. Yeni projeler arasında şunlar yer alıyor:

Şemikler İZBAN - Peynircioğlu Deresi bisiklet yolu ve otopark düzenlemesi

Bilim Müzesi bisiklet ve yaya köprüsü

Çeşme Dalyan bisiklet yolu

Yayalaştırma ve yaya öncelikli sokaklar

Plan kapsamında yalnızca motorlu taşıma değil, yaya güvenliği ve konforu da hedefleniyor. İzmir'in iki farklı bölgesinde yaya öncelikli sokak projeleri hayata geçirilecek:

Karşıyaka Yalı Mahallesi 6418. Sokak ve çevresi

Buca Vali Rahmi Bey Mahallesi 138. Sokak ve çevresi

Bu uygulamalar, şehir merkezinde yaya hareketliliğini artırmayı ve trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor.

“Ulaşım insan damarlarına benzer”

Prof. Dr. Yalçın Alver, “22-23 yıldır ulaşım plancısı olarak görev yapıyorum. Ulaşım insan damarlarına benzer; sistem çalışmazsa vücut etkilenir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki ulaşım sorunlarının farkındayız ve bu planlarla çözüm üretiyoruz” dedi.

“Plan Belgesinden Eyleme” paneli düzenlendi

Etkinlik kapsamında ayrıca “Plan Belgesinden Eyleme” başlıklı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ela Babalık’ın yaptığı panelde ulaşım alanında yapılması gereken adımlar ele alındı.

Panele katılanlar arasında şu isimler yer aldı:

AB Türkiye Delegasyonu’ndan Dr. Göktuğ Kara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri

İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT’un ulaşım birim yöneticileri