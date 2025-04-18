İzmir Kültürpark'taki Adalet ve Demokrasi nöbetinde polis ve eylemciler arasında tartışma yaşandı. CHP'lilerin müdahalesiyle ortam yatıştı.

İzmir Kültürpark'taki Adalet ve Demokrasi nöbetinde, polis ile eylemciler arasında gergin anlar yaşandı. Tartışma, bir polisin hukuk öğrencisi Nursena Gür’e yönelik “parmağını kırarım” söylemi sonrası patlak verdi. Olayın ardından CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Ruhsar Çelik ve CHP önceki dönem Milletvekili Tacettin Bayır devreye girerek ortamı yatıştırdı.

Eylemciler ve polis arasında gerginlik çıktı

Adalet ve Demokrasi nöbetinin düzenlendiği Kültürpark’ta, polisin eylemcilere yönelik sert tavırları gerginliğe yol açtı. Müzakere yapan gençler ve CHP yetkililerinin müdahalesiyle durum sakinleştirildi.

"Parmağını kırarım" iddiası gerginliği artırdı

Olay, bir polisin hukuk öğrencisi Nursena Gür’e "parmağını kırarım" şeklinde tehditte bulunması ile başladı. Bu sözler, eylemciler arasında büyük tepki topladı ve gerilim yükseldi.

CHP yetkililerinin müdahalesi durumu yatıştırdı

Olayın büyümesini engelleyen CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Ruhsar Çelik ve CHP önceki dönem Milletvekili Tacettin Bayır, polis ve eylemciler arasındaki gerginliği yatıştırdı. Bayır ve Çelik, tarafları makul bir zeminde buluşturmayı başardı. Öğrenciler oturma eylemine devam ediyor.