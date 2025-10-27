İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Sami Çetinkaya, göreve gelmesi halinde şoförlerin taleplerini doğrudan dinleyecek bir “Şoför Masası” kuracağını açıkladı. Çetinkaya, bu masanın sahadaki sorunları çözecek ve tüm şoförlerin sesini oda yönetimine taşıyacak bir yapı olacağını söyledi.

“Şoförler bizim aynamızdır. Herkesin sesi olacak, sorunlarını dinleyip çözüm üreteceğiz,” dedi.

Plaka alım-satımında şeffaflık vurgusu

Çetinkaya, taksi plakalarının alım-satımıyla ilgili yönlendirme iddialarına da değinerek, “Oda, esnafın ticaretine karışmayacak. Herkes işini serbestçe yapmalı” ifadelerini kullandı.

Taksicilerin toplumdaki saygınlığını artırmayı amaçladıklarını belirten Çetinkaya, “İtibar, kazanç ve düzenle gelir. Şoförümüz hem ekonomik hem sosyal olarak desteklenmeli. Bu konuda çalışmalar yapacağız” dedi.

Çetinkaya, korsan taşımacılıkla mücadele için “Korsan Ekibi” kuracaklarını açıkladı. Bu ekibin kendi içlerinden, işi bilen taksicilerden oluşacağını ve emniyetle iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

Ayrıca, meslek saygınlığını artırmak ve müşteri güvenini sağlamak için tek tip kıyafet ve yaka kartı uygulamasını desteklediğini söyledi.

Çetinkaya, oda yönetiminde adil ve güçlü bir yapı oluşturacaklarını vurgulayarak, “Arkamda eski başkan yok. Değişimden yana olan şoför esnafımız hak ettiği yönetime kavuşacak. Esnafımız bize güvensin” dedi.