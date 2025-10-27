İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelenin yalnızca cezalar ve denetimlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, “Korsanla mücadelede esas mesele sinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmaktır.” ifadelerini kullandı.

Özkan, korsan taşımacılıkla ilgili denetimlerin sürekli yapıldığını ancak bu yöntemin kalıcı çözüm getirmediğini vurguladı.

“Her gün korsan taşımacılıkla ilgili bireysel işlemler yapılıyor, cezalar kesiliyor, araçlar bağlanıyor. Ancak ertesi gün aynı yerden başka bir araç çıkıyor. Çünkü biz sadece sinekleri öldürüyoruz. Oysa bataklık kurumadıkça bu sorun kökünden çözülmez.” dedi.

Korsan taşımacılıkla mücadelenin sahada denetimle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Özkan, “Bu mücadele sadece sahada denetimle yürütülemez. Şu anda Ankara’da en üst düzey bürokratlarla, ilgili bakanlıklarla görüşmeler sürüyor. Hükümetimizle birlikte imza aşamasına gelen çok önemli düzenlemeler var.” açıklamasında bulundu.

Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelenin tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, destek veren kurum ve yöneticilere teşekkür etti.

“Biz bu mücadeleyi yalnız yürütmüyoruz. Her zaman yanımızda olan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’ya, esnafımızın yanında duran Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner’e verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum.” dedi.