İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, oda tarafından hazırlanan ve tüm duraklara dağıtılan “İzmir Taksi” dergisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, derginin yalnızca bir bilgilendirme yayını değil, aynı zamanda “odanın karnesi” niteliğinde olduğunu söyledi.

Başkan Erkan Özkan, “Her sayfasında bir yıl boyunca verdiğimiz emeğin ve mücadelenin izleri var” diyerek derginin önemine dikkat çekti.

“Bu yayın sadece geçmişi anlatmıyor; odamızın vizyonunu, duruşunu ve geleceğe bakışını da yansıtıyor” diyen Özkan, tüm üyelerden dergiyi inceleyip değerlendirmelerini istedi.

“Bu, lafların değil, yapılanların karnesidir. Biz, sözle değil icraatla hesap veriyoruz.”

Göreve geldikleri günden bu yana odada köklü bir dönüşüm başlattıklarını söyleyen Özkan, “Biz yola çıkarken ‘bakış açısını değiştireceğiz’ dedik. Çünkü değişim önce zihinde başlar” ifadesini kullandı.

Uzun yıllardır çözülemeyen sorunların üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Özkan, “Artık odamızın gündeminde bahane değil, çözüm var” dedi.

Erkan Özkan, Ankara temaslarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Korsan taşımacılık, basit usulden deftere geçiş ve sektörel düzenlemeler gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul, Bursa ve Sakarya’daki meslektaşlarımızla birlikte AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile bir araya geldik. Bu temaslar, odamızın geleceğini güçlendirecek adımlardır.”

Korsan taşımacılıkla ilgili davada odanın aktif rol aldığını belirten Özkan, “Bu dava sadece hukuki değil, aynı zamanda mesleğimizin onur mücadelesidir” dedi.

Bilirkişi raporlarının esnaf lehine sonuçlanmasının, “emeğin ve adaletin kazandığını” gösterdiğini ifade eden Özkan, “Biz hiçbir zaman susmadık; çünkü susmak haksızlığa ortak olmaktır” diye konuştu.

Özkan, sadece masa başında değil, sahada da aktif olduklarını belirterek, “Kış gecelerinde direksiyon başındaki kardeşlerimize sıcak çorba götürdük, acı ve mutlu günlerinde hep yanlarında olduk. Çünkü biz bir meslek örgütü değil, büyük bir aileyiz” dedi.

Yaklaşan genel kurul öncesi üyelerine çağrıda bulunan Özkan, “Genel kurullar odaların düğünleridir, şölenleridir. Dosta düşmana birliğimizi gösterdiğimiz alanlardır” dedi.

Tüm üyeleri 11 Ocak 2026 Pazar günü Gaziemir Fuar Alanı’nda yapılacak genel kurula davet eden Özkan, “Odamızın gücünü birlikte gösterelim. Çünkü biz birlikte varız, birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda esnafa seslenen Özkan, “Bu yol uzun bir yol ama sonunda kazanan esnafımız olacak. Dün olduğu gibi bugün de hakkın, emeğin ve adaletin tarafındayız. Çünkü biz büyük bir aileyiz, biz İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’yız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.