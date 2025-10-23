Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) başvurularının 23-30 Ekim tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Sınav, 6 Aralık'ta yapılacak.

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, başvuruların 23 Ekim saat 10.00’dan itibaren başladığı belirtildi. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."