Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) başvurularının 23-30 Ekim tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Sınav, 6 Aralık'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said'e Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said'e Togg hediye etti
İçeriği Görüntüle

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, başvuruların 23 Ekim saat 10.00’dan itibaren başladığı belirtildi. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Kaynak: HABER MERKEZİ