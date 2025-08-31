Bornova Belediyesi, kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine destek veren çalışmalarına yeni bir halka ekliyor. Türkiye’nin ilk “Reçel Festivali” 13 Eylül’de Yaka Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde, 12 kırsal mahalleden 45 üretici, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerden hazırladıkları 50 çeşit reçeli vatandaşların beğenisine sunacak.

Tatlı buluşma Yaka’da

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla hayata geçirilecek festival, Yaka Mahallesi piknik alanında renkli görüntülere sahne olacak. Balkabağı, çilek, incir, armut, fasulye ve domates gibi farklı ürünlerden üretilen reçeller stantlarda yerini alacak.

Yarışmalar ve atölyeler

Etkinlikte üreticilerin kendi el emeğiyle hazırladıkları reçelleriyle katılacağı “En Güzel Reçel Yarışması” heyecan yaratacak. Ayrıca, “Reçel Yapım Atölyesi”, “Reçel Tadım Atölyesi” ve “Kör Reçel Tadım Atölyesi” ile katılımcılar farklı deneyimler yaşayacak.

Çocuklar için özel program

Festival yalnızca yetişkinlere değil, miniklere de hitap edecek. Çocuklar için hazırlanan eğlenceli oyunlar, yaratıcı atölyeler ve sürpriz etkinlikler sayesinde gün boyunca keyifli anlar yaşanacak.

Başkan Eşki: “Dayanışmanın ve emeğin festivali”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivalin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, organizasyonun önemine dikkat çekti. Eşki, “Reçel Festivali yalnızca tatlı bir buluşma değil, aynı zamanda üreticiyi ve özellikle kadın emeğini destekleyen bir dayanışma platformudur. Bornova’nın bereketli topraklarında yetişen ürünler ve kadınlarımızın el emeği büyük bir değer yaratıyor. Biz de bu değeri görünür kılmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin ilk Reçel Festivali’ni Bornova’da düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu festival, emeğin ve üretimin bayramıdır.” dedi.