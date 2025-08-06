Olağanüstü genel kurulda yeni başkan seçildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurulu, Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı. Genel kurula 240 üyeden 127’si katıldı. Divan Kurulu seçiminin ardından yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi. Yeni dönem bütçesi ve faaliyet planı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, kulübün yeni başkanı olarak seçildi.

Berkhan Alptekin görevi devraldı

Başkanlık görevini devralan Berkhan Alptekin, yaptığı konuşmada yeni dönemin hedeflerine değinerek, “Spora erişimi kısıtlı çocuklarımıza daha fazla pozitif ayrımcılık yapacağız. Antrenörlerin daha iyi hizmet vermesi için gereken adımları atacağız. İlçe belediyeleriyle iş birliğimizi artıracağız. Kulübümüz büyük bir aile ve biz bu aileyi daha ileri taşımak için çalışacağız” dedi.

Tugay: Olgunluk, yeri geldiğinde devretmektir

Görevi devreden önceki başkan Ertuğrul Tugay, “13 Şubat’ta bana verilen bu onurlu görevi bugün devrediyorum. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim. Hayatım boyunca pek çok deneyim yaşadım. Olgunlaşmanın bir parçası da yeri geldiğinde görevi devretmektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, sporun kent yaşamındaki yerine dikkat çekerek, “Yeni yönetimle birlikte spor politikalarının daha da gelişeceğine inanıyorum. Geçmiş dönemde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Yeni yönetim listesi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Berkhan Alptekin, Kaan Akacun, Sabit Duran, Savaş Akıncı, Tuğçe Gülcüler, Gürcan Temizel, Mehmet Mithat Salepcipoğlu, Ahmet Soner Emre, Önder Koç, Aras Kaynarca, Erhan Erdil.

Disiplin Kurulu üyeleri:

Cenk Erdöl, Hilmi Aksoy, Gökhan Daca, Ali Kemal Elitaş, Samir Gürkan Genç.

Denetim Kurulu üyeleri:

Selçuk Mete Yazıcı, Mustafa Ağme, İlker Akçe.