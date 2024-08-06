İzmir Su Damacanaları Efes Selçuk’ta Tüketicilerle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üretimi olan İzmir Su damacanaları, Efes Selçuk’a geldi. Geçtiğimiz günlerde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Genel Müdür Yardımcısı Sabit Duran arasında imzalanan protokolün ardından İzmir Su, Efes Tarlası Bakkalı’nda tüketicilerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Su doğal kaynak suyu tesisinde üretilen 19 litrelik polikarbon damacanalardaki su, Efes Selçuk’ta ilk olarak Efes Tarlası Bakkalı’nda satışa sunuluyor. Piyasadaki diğer damacana sulara kıyasla fiyatının daha hesaplı olduğu İzmir Su, 50 TL'den gel-al yöntemiyle tüketicilere ulaştırılacak.

Vatandaşlar için uygun fiyatlı ve kaliteli su

Protokolün ardından yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin ürettiği İzmir Su, hem şeffaf üretim süreci hem de uygun fiyatıyla Efes Selçuklu hemşerilerimizin kullanımına sunuldu. Efes Tarlası Bakkalı’na gelen vatandaşlarımız, sularını satın alabilecekler” dedi.

Kalite kontrol süreçleri ve standartlar

İzmir Su, üretim aşamalarının her safhasında kapsamlı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerden geçiyor. Modern laboratuvarlarda yapılan bu testlerin yanı sıra, üretim süreci boyunca gerekli tüm parametrik değerler anlık olarak otomasyon sistemi tarafından izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Ayrıca, İZSU ve İl Sağlık Müdürlüğü sağlık görevlileri tarafından periyodik olarak kontrol edilen su, dünya standartlarında kaliteye sahip olarak değerlendiriliyor. Grand Plaza A.Ş. kontrolündeki su istasyonları ve servisler, sağlıklı suyun vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor.