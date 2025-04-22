İzmir genelinde 21-22 Nisan tarihlerinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacak. İZSU, vatandaşlardan önlem almalarını istedi.

22 Nisan İzmir'de su kesintisi olacak ilçeler şöyle;

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 21 ve 22 Nisan 2025 tarihlerinde kent genelinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde saatler sürecek kesintiler yaşanacak. İZSU, vatandaşlardan gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Bergama’da Ana Boru Hasarı Üç Saatlik Kesintiye Yol Açacak

Bergama ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Gediz Elektrik A.Ş. taşeron firmasının kazı çalışmaları sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle, 21 Nisan günü saat 16:45 ile 19:45 arasında su kesintisi uygulanacak.

Çeşme Musalla Mahallesi’nde Art Arda Kesintiler

Çeşme ilçesinin Musalla Mahallesi'nde, 22 Nisan Salı günü iki ayrı bölgede su kesintileri yaşanacak.

İlk kesinti: 1108 Sokak ve çevresinde 09:30-13:30 saatleri arasında sürecek.

İkinci kesinti: 3. Etap içme suyu şebekeleri yenileme çalışmaları kapsamında 1055 Sokak ve çevresinde 10:11’de başlayacak ve yaklaşık üç saat sürecek.

Karşıyaka’da Vana ve branşman arızaları etkili

Karşıyaka'nın Donanmacı Mahallesi Ulvi Başman Sokak'ta ana vana arızası nedeniyle 10:15-12:15 saatleri arasında su kesintisi olacak.

Aynı gün, Fikri Altay ve Şemikler mahallelerinde 6195 Sokak'taki branşman arızası nedeniyle 10:20-11:20 saatleri arasında bir saatlik kesinti yaşanacak.

Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi’nde Ana Boru Arızası

Kemalpaşa ilçesinin Örnekköy Mahallesi'nde, 22 Nisan günü 09:28 ile 12:30 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Menemen Villakent bölgesi arıza nedeniyle kesintiden etkilenecek

Menemen ilçesindeki Villakent bölgesinde, 5130 Sokak'ta meydana gelen arıza sebebiyle 22 Nisan günü 08:50’de başlayacak kesintinin yaklaşık iki saat sürmesi bekleniyor.

Ödemiş’te elektrik arızası suyu kesecek

Ödemiş ilçesinde GDZ EDAŞ’ın bakım çalışmaları nedeniyle Beyazıtlar, Birgi, Artıcak, Yeniceköy ve Ortaköy mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında sekiz saate varan su kesintileri yaşanabilecek.

Tire’de Duatepe ve Paşa Mahallelerinde kesinti olacak

Tire ilçesinde, 22 Nisan günü Duatepe ve Paşa mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 10:30-13:30 saatleri arasında su verilemeyecek.

Torbalı’da depo seviyesi düşüklüğü su hizmetini etkiledi

Torbalı ilçesinin İstiklal ve Yazıbaşı mahallelerinde, 20 Nisan tarihinde saat 18:07 ile 20:00 arasında depo seviyesinin düşüklüğü nedeniyle su kesintisi ve basınç problemleri yaşandı.

Urla Yağcılar Mahallesi’nde yangın hidrantı çalışması

Urla ilçesinin Yağcılar Mahallesi'nde, 22 Nisan günü 09:30-11:00 saatleri arasında yangın hidrantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak.