Manisa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesindeki kırmızı otobüslerin gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm Manisalıları bayram coşkusuna ortak olmaya davet etti.

23 Nisan’da ücretsiz ulaşım kolaylığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusuna katkı sağlamak amacıyla 23 Nisan günü şehir genelindeki resmi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunma kararı aldı. Uygulama kapsamında belediyeye ait tüm kırmızı otobüsler ve MANULAŞ bünyesindeki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak çalışacak.

Başkan Ferdi Zeyrek: “23 Nisan’da otobüslerimiz halkımıza ücretsiz hizmet verecek.”

Bayram etkinlikleri gün boyu sürecek

Belediye tarafından 23 Nisan’a özel olarak düzenlenen kutlama ve etkinliklerin gün boyunca şehir genelinde devam edeceği belirtildi. Manisalılar, resmi törenlerin yanı sıra çeşitli çocuk etkinlikleri, sahne gösterileri ve açık hava aktiviteleriyle bayramı dolu dolu yaşayacak.

Başkan Zeyrek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü, birlik ve beraberlik içinde kutlamak için tüm hemşehrilerimizi etkinlik alanlarına bekliyoruz,” dedi.

Kırmızı otobüslerle kolay ve ücretsiz ulaşım

Ücretsiz ulaşım uygulaması, özellikle çocuklar ve ailelerinin bayram programlarına rahat ulaşım sağlamasını amaçlıyor. Vatandaşlar, kırmızı otobüsler ve MANULAŞ güzergâhları hakkında bilgiye MANULAŞ Resmi Sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek.