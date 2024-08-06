İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi havalimanı istikameti Sarnıç tünel girişinde bir trafik kazası meydana geldi. Araçları yol dışına çıkarma çalışmaları devam ederken, bu noktadan geriye doğru trafik akımı Serbest Bölge alt geçit mevkiine kadar uzanıyor.
Alternatif güzergahlar ve öneriler
Bu yolu kullanacak sürücülerimize alternatif güzergahlar önerilir. Trafik yoğunluğuna takılmamak için alternatif yolları tercih etmeniz önemle duyurulur.
Kaynak: Haber Merkezi