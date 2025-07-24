İzmir'de yaz mevsimi aşırı kurak geçerken, kentin içme suyu kaynakları alarm veriyor. Gördes Barajı tamamen kururken, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 10’un altına düştü. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, vatandaşların su tasarrufuna yönelmesi gerektiğini belirtti.



Barajlarda kritik düşüş

İZSU verilerine göre İzmir’in altı büyük barajında su seviyesi geçen yıla kıyasla dramatik şekilde azaldı. Gördes Barajı’ndan su alımı durdurulurken, Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 9,69’a geriledi. Ürkmez, Güzelhisar ve Alaçatı barajlarında da benzer düşüşler yaşanıyor.

Baraj Adı 2024 Doluluk (%) 2025 Doluluk (%)

Balçova Barajı %54,21 %35,97

Gördes Barajı %8,91 %0,1

Tahtalı Barajı %24,33 %9,69

Ürkmez Barajı %32,92 %14,24

Güzelhisar Barajı %76,72 %59,15

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı %25,36 %4,73

“Tahtalı da kurursa İzmir susuz kalabilir”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Gördes Barajı tamamen kurudu. Tahtalı’yı da kaybedersek içme suyu arzında ciddi sorunlar yaşanır. Vatandaşlarımızdan yüzde 10’luk bir tasarruf talep ediyoruz” dedi.

Erdoğan, Aliağa’daki Güzelhisar Barajı’ndan da su sağlamak için protokoller yapıldığını, ancak bu çabaların yeterli olmadığını söyledi.

Yeraltı sularında da sorun var

İZSU, kuraklığın yalnızca barajları değil, yeraltı sularını da olumsuz etkilediğini belirtti. Yeni kuyuların açıldığını ifade eden Erdoğan, “Göksu-Sarıkız’da 11, Halkapınar’da 3 kuyu açtık. Ancak kaçak tarım nedeniyle yeraltı kaynaklarımız da tehdit altında” diye konuştu.

Kademeli kesintiler gündemde

Şartlara göre planlı su kesintilerinin başlayabileceğini belirten Erdoğan, “Zorunlu olmadıkça kesinti yapmayacağız. Ancak ihtiyaç duyulursa, vatandaşları en az etkileyecek şekilde planlı kesintilere geçeceğiz” dedi.

“Bu kriz 2008’den daha derin”

2008’de yaşanan su krizinin yağışlarla aşıldığını hatırlatan Erdoğan, “Şu an Temmuz ayındayız ve o döneme göre çok daha derin bir kriz yaşıyoruz. Dört yıldır yağışlar azalıyor. Bu tablo değişmezse su arzı tehlikeye girer” açıklamasında bulundu.

Tasarruf için öneriler

Uzmanlar, şehir genelinde alınabilecek basit önlemlerle önemli kazanımlar sağlanabileceğini vurguluyor. Vatandaşlara şu önerilerde bulunuluyor:

Duş süresini 5 dakikayla sınırlayın.

Diş fırçalarken musluğu kapatın.

Makinaları tam dolu çalıştırın.

Bahçeyi sabah veya akşam sulayın.

Damlayan muslukları onarın.

Gereksiz su tüketiminden kaçının.