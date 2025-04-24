İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu Projesi kapsamında yeni dağıtım dönemine başladı. Ayrıca, bebek şampuanı da hanelere teslim ediliyor.

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi kapsamında yeni dağıtımlar başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve yıllardır sürdürülen Süt Kuzusu Projesi, yeni dağıtım dönemine başladı. Ocak ayında başlayıp Nisan ayında tamamlanan ilk etabın ardından, proje kapsamında yeni destek dağıtımları başladı. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına süt desteği sağlanmasının yanı sıra, hijyen ürünleri olarak bebek şampuanı da hanelere teslim edildi.

Çocuklara süt ve hijyen desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 ilçede ve 622 mahallede başlattıkları yeni dağıtım dönemine hızla devam ediyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatları doğrultusunda, süt desteğinin yanı sıra bebek şampuanı da çocuklara ulaştırılacak. Proje, sadece sağlıklı gıdaya erişim sağlamayı değil, aynı zamanda hijyenin önemine de dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kırsala destek, sağlıklı nesiller

"Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın" diyerek üreticilerden temin edilen sütler, İzmir'in dört bir yanındaki 2-5 yaş arasındaki çocuklara ulaştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, projeyle hem kırsal süt üreticilerini destekliyor hem de İzmirli miniklerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlıyor. Ayrıca, ekonomik zorluk çeken ailelerin bütçelerine katkı sunulmuş oluyor.

Hijyen ve sağlık ön planda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Süt Kuzusu Şefi Enes Yaşar, projenin sadece gıda desteği değil, hijyen desteği sunduğunu belirtti. Yaşar, "Bu destekle çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda hijyenin önemine de vurgu yapıyoruz," dedi. Yeni dağıtım döneminin, 30 ilçede ve 622 mahallede başlamış olduğunun altını çizen Yaşar, projeden faydalanmak isteyenlerin başvurularını www.bizizmir.com internet sitesi üzerinden yapabileceğini belirtti.

Kimler yararlanabilir?

Süt Kuzusu Projesi, belirli gelir seviyesine sahip aileler için sunuluyor. Projeden yararlanabilmek için belirli kriterleri taşıyan ailelerin çocuklarına aylık 8 litre süt ücretsiz olarak dağıtılıyor. Proje, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak, İzmir'in 30 ilçesindeki 622 mahallede sürdürülüyor.