Kaçak kazı sonrası Tire’de arkeolojik koruma kararı

İzmir’in Tire ilçesinde yapılan kaçak kazı sonrası ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar nedeniyle bölge, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından koruma altına alındı. Kurulun yaptığı değerlendirme sonucu alan, 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescillendi.

Roma dönemine ait kalıntılar tespit edildi

Kurul uzmanları tarafından alanda yapılan incelemelerde, Roma ve Geç Roma dönemlerine tarihlenen mimari kalıntılar ile çok sayıda seramik ve çatı kiremidi parçaları belirlendi. Yapılan değerlendirme, bölgenin arkeolojik açıdan taşıdığı önemi ortaya koydu.

Sit alanı kararı resmen duyuruldu

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, Tire’nin Kurşak Mahallesi Edreddin Mevkii’nde bulunan ve özel mülkiyete ait 102 ada, 9, 10 ve 11 numaralı parselleri kapsayan alanda şu kararlar alındı:

Alanın, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine,

Taşınmazlara “kısmen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanındadır” şerhinin tapu siciline işlenmesine,

2863 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca geçici koruma ve kullanım esaslarının 3 yıl süreyle uygulanmasına,

Kaçak kazı yapılan alanın Müze Müdürlüğü denetiminde uygun teknikle kapatılmasına karar verildi. Ekrem İmamoğlu’ndan İzmir’e mektup: “Dağlardan bayrak açıyorum”

Yasal süreç başlatıldı

Kaçak kazıya ilişkin başlatılan yasal sürecin, ilgili Koruma Kurulu’na bildirilmesi istendi. Kurul, kararını Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararına dayanarak aldı.