Profesyonel liglerde birçok kategoride mücadele eden İzmir takımlarının lig heyecanı devam ediyor. Milli aradan etkilenen takım Göztepe bir hafta daha resmi maça çıkmayacak. Sarı kırmızılı ekip milli ara sonrası bu haftayı bay geçecek. Diğer liglerde mücadele eden İzmir takımlarının fikstürü ise şu şekilde;

14 Eylül Cumartesi 16.00 – Altay - GMG Kastamonuspor ( TFF 2. Lig)

14 Eylül Cumartesi 16.30 – Bulvarspor – Karşıyaka ( TFF 3. Lig)

14 Eylül Cumartesi 19.00 – Bergama Bld – Mardin 1969 (TFF 3. Lig 4. Grup)

15 Eylül Pazar 15.30 – 23 Elazığ FK – Bornova 1877( TFF 3. Lig)

15 Eylül Pazar 16.30 – Altınordu – Isparta 32 (TFF 2. Lig)

15 Eylül Pazar 16.30 – Somaspor - Bucaspor 1928 ( TFF 2. Lig)

15 Eylül Pazar 16.30 – Aliağa FAŞ – K.Ç Sinopspor ( TFF 3. Lig)

15 Eylül Pazar 19.00 – Menemen FK – Bld. Derincespor ( TFF 2. Lig)