İzmir'in kalbinde bir tarih: Talatpaşa Bulvarı'nın öyküsü

İzmir'in merkezindeki önemli caddelerden biri olan Talatpaşa Bulvarı, adını Mehmed Talat Bey'den almıştır. Mehmed Talat Bey, 1 Eylül 1874'te Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde doğmuştur. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucularından olan Talat Bey, Enver ve Cemal Paşalarla birlikte İttihat ve Terakki Partisi'ni kurmuştur. Bu üçlü, "Üç Paşalar" olarak anılır ve Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde etkili olmuşlardır.

Talat Paşa, 1915 yılında gerçekleşen ve bugün soykırım tartışmalarına konu olan Ermeni Tehciri'nin bir numaralı sorumlusu olarak görülmektedir. 1917 yılında Osmanlı Devleti'nin başbakanı olan Talat Paşa, I. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından Almanya'ya kaçmıştır. Ancak burada, 1915 olaylarının intikamını almak isteyen Taşnak üyesi bir Ermeni tarafından vurularak öldürülmüştür.

Talatpaşa Bulvarı'na nasıl ulaşılır?

Otobüs ile: Talatpaşa Bulvarı'na giden otobüs hatları:

121, 253, 691, 680, 811, 951, 202, 910, 940, 950, 920, 930 numaralı otobüs hatlarını kullanarak Talatpaşa Bulvarı'na ulaşabilirsiniz. Bu hatlardan birine binerek İzmir şehir merkezine gelmeniz yeterli olacaktır. Merkezi duraklardan yürüyerek kısa sürede Talatpaşa Bulvarı'na varabilirsiniz.

İZBAN ile:

Aliağa-Çiğli, Menemen-Cumaovası, Tepeköy-Aliağa tren hatlarından birini kullanarak Alsancak Garı’na ulaşabilirsiniz. Alsancak Garı’ndan kısa bir yürüyüşle Talatpaşa Bulvarı'na ulaşabilirsiniz.

Metro ile:

İzmir Metrosu hattını kullanarak Konak veya Çankaya duraklarında inebilirsiniz. Bu duraklardan kısa bir yürüyüşle Talatpaşa Bulvarı'na varabilirsiniz.

Tramvay ile:

T2 tramvay hattını kullanarak Alsancak Garı durağında inebilirsiniz. Buradan kısa bir yürüyüşle Talatpaşa Bulvarı'na ulaşabilirsiniz.

Vapur ile:

Alsancak İskelesi'ne gelen vapur hatlarını kullanarak (Alsancak - Bostanlı, Alsancak - Göztepe, Alsancak - Karşıyaka, Alsancak - Pasaport, Alsancak - Üçkuyular) Alsancak İskelesi’ne ulaşabilirsiniz. İskeleden yürüyerek kısa sürede Talatpaşa Bulvarı'na varabilirsiniz.

Adres:

Talatpaşa Bulvarı, İzmir Merkez, Türkiye'de yer almaktadır.