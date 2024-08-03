İzmir’de bitki koruma ürünlerinin satış ve depolanmasına yönelik yapılan eş zamanlı denetimlerde, son kullanım tarihi geçmiş 58 kilogram ve 107 litre bitki koruma ürünü yed-i emine alındı. Üç bayi toplamda 219.414 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Kontrol mekanizması güçleniyor

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, denetimlere ilişkin şu bilgileri verdi: “Bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması konusunda daha etkili bir kontrol mekanizması geliştirmek amacıyla, 16 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı bir kontrol yapma kararı aldık. 2019 yılında yürürlüğe giren yönetmelik gereği, ruhsatlı bayilerimizin yıllık denetimleri Bakanlık yetkilileri tarafından en az iki kez yapılmaktadır.”

İl ve ilçelerde ruhsatlı 318 bitki koruma ürünleri bayisi bulunduğunu belirten Şahin, “Bu ruhsatlı bayiler dışında bitki koruma ürünlerinin satışı veya bulundurulması yasaktır” dedi.

Denetim Kapsamı

Denetimlerde aşağıdaki hususlar kontrol edildi:

Kayıt dışı ve izinsiz bitki koruma ürünü satış ve depolama yerleri

Bakanlık tarafından kullanım dışı bırakılmış, sahte veya ruhsatsız ürünlerin satışları

Pazarlar, özel araçlar veya gezgin satıcılar tarafından ürün satışları

İnternet üzerinden satış yapılması

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi kullanılmadan yapılan satışlar

Mevzuata uygun kayıtların tutulup tutulmadığı

Yapılan denetimlerde, son kullanım tarihi geçmiş ürünler yed-i emine alınarak, üç bayiye toplamda 219.414 TL idari para cezası uygulandı.

Eş zamanlı denetimlerin yanı sıra, rutin denetimlerde de bayilere uyulması gereken hususlar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ve depolanmasına ilişkin işlemleri, 13 Şubat 2019 tarihli ve 30685 sayılı yönetmelik kapsamında yürütmektedir.