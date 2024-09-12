İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan kuru üzümün pazardaki rekabet gücünü artırmak için Asya ve Uzak Doğu pazarlarına yönelmesi gerektiğini belirtti. Kestelli, özellikle son iki yılda yaşanan mevsimsel etkiler ve hastalıkların üretimde ciddi düşüşlere neden olduğunu vurgulayarak, üretimin 200 bin ton seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

Üretimin Merkezi Ege Bölgesi

Başkan Kestelli, Türkiye'deki kuru üzüm üretiminin büyük kısmının Ege Bölgesi'nde yapıldığını ve özellikle Manisa, İzmir ve Denizli illerinin bu konuda ön plana çıktığını belirtti. Türkiye'nin dünya piyasasında en çok bilinen üzüm çeşidinin çekirdeksiz Sultaniye üzümü olduğuna dikkat çeken Kestelli, “Sultaniye üzümü, hem yüksek kalitesi hem de besin değeriyle dünya piyasalarında en çok tercih edilen türlerden biridir” dedi.

Yeni Pazarlara Yönelmeliyiz

Kestelli, Türkiye'nin kuru üzümdeki küresel rekabet gücünü artırmak ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak için Asya ve Uzak Doğu pazarlarına açılmanın önemine vurgu yaptı. "Bu bölgelere yönelerek hem üreticilerimizi destekleyecek hem de pazar payımızı genişleteceğiz" diyen Kestelli, sektörün geleceği için stratejik adımlar atılması gerektiğini söyledi.