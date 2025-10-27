Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin mesajıyla büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Kestelli, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anarak Cumhuriyet’in değerlerine vurgu yaptı.

Kestelli, Cumhuriyet’in, toprak, emek ve üretime değer veren bir kalkınma ideali üzerine kurulduğunu belirtti. Anadolu’nun bereketli topraklarında, bir asır önce savaşların yorduğu bir milletin, emeği ve üretme gücüyle ayağa kalktığını ifade etti.

Cumhuriyetin ışığının, bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik ile geleceğe taşınmasının önemine değinen Kestelli, ülkeyi tarım, sanayi, ticaret ve teknoloji alanlarında daha güçlü yarınlara ulaştırmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.