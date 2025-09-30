İzmir’de su kaynaklarının giderek azalması, kentte su kıtlığı endişelerini artırıyor. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, eylül ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, tarım ve sanayide su tasarrufu önlemleriyle birlikte deniz suyunun tuzdan arındırılarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Su sorunu derinleşiyor

Kestelli, İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan altı barajın su seviyelerinin tarihi dip seviyelere ulaştığını belirtti. Kentin günlük içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün yer altı kuyularından karşılandığını ifade eden Kestelli, su kaynaklarının azalmasının tarım sektörünü de olumsuz etkilediğini aktardı.

"Geçmişte 30-40 metre derinlikten yer altı suyu temin edilirken, artık 200-250 metre derinlikten su çekmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Deniz suyu arıtma çözümü

Kestelli, yağışın sınırlı olduğu bölgelerde tuzdan arıtma yönteminin tatlı su arzını artırmak için pratik bir çözüm olduğunu belirtti. Örnek olarak Suudi Arabistan’ı gösteren Kestelli, ülkenin nüfusunun su ihtiyacının yüzde 75’ini tuzdan arıtma yöntemiyle karşıladığını ifade etti.

Kestelli ayrıca, bu yöntemin yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için yeşil enerji yatırımlarına önem verilmesi gerektiğini söyledi:

"Hiçbir şey için geç değil. Gelinen noktayı milat alıp, hemen bugünden kolları sıvamalıyız. Kent sakinlerinin huzur ve refahı ile sanayi ve tarımın devamlılığı için buna mecburuz."

Borsa Sarayı restorasyonu

Toplantıda ayrıca, 30 Ekim 2020’de depremde zarar gören Borsa Sarayı’nın restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kestelli, bu süreçte kullanılacak kaynak için Konak ilçesi Mersinli Mahallesi’ndeki arsaların satışa çıkarılacağını duyurdu.