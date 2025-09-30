Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı sonrasında gerçekleştirdiği ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, partinin yurtdışında yapacağı ilk mitingin adresini açıkladı. CHP’nin ilk yurt dışı mitingi 12 Ekim 2025 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek.

MYK Toplantısında Öne Çıkan Konular

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısında, yeni yasama yılı planları, 39. Olağan Kurultay süreci ve dış politika gündemi masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle ABD’nin Gazze planı üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Yerel ve Yurtdışı Etkinlik Planları

Toplantıda ayrıca CHP’nin bu hafta sonu gerçekleştireceği milletvekili kampı gündeme alındı. Kamp öncesinde Özel’in 12 Ekim Cuma günü Bolu’da bir miting düzenleyeceği öğrenildi.

CHP kurmayları, 22. Olağanüstü Kurultay tarihinin ise önümüzdeki hafta pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında netleşebileceğini ifade etti.

İlk Yurt Dışı Mitingi: Brüksel

CHP, yurtdışında gerçekleştireceği mitingler serisinin ilkini 12 Ekim’de Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapacak. Parti kurmaylarına göre bu adım, CHP’nin uluslararası alanda temaslarını artırma ve yurtdışındaki vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma stratejisinin önemli bir parçası olacak.