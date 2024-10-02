İzmir’in köklü kuruluşlarından biri olan İzmir Ticaret Odası, üye sayısını 100 bine çıkararak tarihi bir başarıya imza attı. 100 bininci üye, NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner oldu. Berkmaner, tebrik plaketini İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’dan aldı.

Mahmut Özgener: "Kadın girişimciler bizimiçin çok önemli"

Tören sırasında konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 100 bininci üyenin bir kadın girişimci olmasının gurur verici olduğunu vurguladı. Özgener, “İzmir Ticaret Odamızın 100.000 üye sayısına ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. En temel hedefimiz; tüm üyelerimize, kentimize ve ülkemize katkı sağlamak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha fazla yer alması için yaptığımız çalışmalara örnek olacağını düşünüyoruz” dedi.

Nilgün Berkmaner: "Doğru yer, doğru zaman"

100 bininci üye olan Nilgün Berkmaner ise, bu unvanın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirtti. “Doğru yerde, doğru zamanda bulunduğumu düşünüyorum. İzmir Ticaret Odası’ndan 100 bininci üye olduğum söylendiğinde inanamadım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu motivasyonun iş hayatıma olumlu etkisi olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Komite toplantısına katıldı

Berkmaner, daha sonra şirketinin faaliyet gösterdiği 64. Metal Kapı ve Pencere Grubu Olağan Meslek Komitesi Toplantısına katıldı. Toplantıda, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çetin Ural ve diğer komite üyeleriyle bir araya gelerek şirketinin faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.