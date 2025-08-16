Yalı Dans Gençlik ve Spor Kulübü, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Pulya Festivaline katılarak İzmir’in kültür elçisi olarak uluslararası halk dansları sahnesinde fark yarattı.

Yalı Dans’a övgü ve teşekkürler geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, festivalde yıllardır kesintisiz yer alan Yalı Dans Derneği’nin Kurucusu Nihal Ekren’i tebrik ederek özel teşekkürlerini iletti. CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa da Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’e hitaben yaptığı konuşmada festivalin kültürel diplomasi açısından önemine vurgu yaparken, Nihal Ekren’in halk danslarına katkılarını öne çıkardı.

Festival renkli etkinliklerle dolu geçti

“Uluslararası Halk Dansları” temasıyla düzenlenen festivalde tiyatro gösterilerinden voleybol turnuvalarına, kostüm yarışmalarından konserlere kadar birçok etkinlik düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılış konuşmasını yaptığı festivalde ulusal ve uluslararası birçok ekip sahne aldı. Yalı Dans’ın güçlü koreografileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Nihal Ekren, “Her yıl bu festivalde yer almak bizim için bir gelenek haline geldi. Kültürün sınır tanımadığını ve dansın ortak bir dil olduğunu yeniden hissettik. Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ve Başkan Katip Demir’e misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

Kortejde coşkulu alkışlar aldı

Festival kortejinde yer alan Yalı Dans ekibi, sahneledikleri halk oyunlarıyla Kıbrıs halkını büyüledi ve coşkulu alkışlarla karşılandı. Festivalde ayrıca Romanya, Rusya, Bosna Hersek, İstanbul Folklor Kurumu ve KKTC Yeniboğaziçi halk dansları ekipleri de sahne aldı.

Gençler arası kültürel köprü kuruldu

Festivalde dans eden gençlerden Doğa Vuslat Avcı, “Farklı ülkelerden birçok arkadaş edindim. Kültürel çeşitliliği gördüm ve dansın insanları nasıl birleştirdiğini hissettim. Böyle bir deneyim yaşamak büyük şanstı.” dedi.

Yalı Dans kültürel taşıyıcı olarak yoluna devam ediyor

Yalı Dans Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye ve yurtdışında gerçekleştirdiği performanslarla sadece bir dans okulu olmanın ötesinde, kültürel köprüler kuran ve sosyal bağları güçlendiren bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.