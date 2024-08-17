İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan A101 deposunda geçtiğimiz saatlerde büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine derhal müdahale için Torbalı'dan arasöz, tonaj ve merdiven ekipleri gönderildi.

A101 deposunda yangın paniği

Torbalı ilçesindeki A101 depo alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Olayın hemen ardından bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi. Torbalı'dan gelen arasöz araçları, tonaj ekipleri ve merdivenler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

İzmir İtfaiyesi'nin yangın söndürme çalışmaları sürerken, depodaki alevlerin çevredeki diğer alanlara sıçramaması için gerekli önlemler alınıyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar durumu hakkında yetkililer tarafından detaylı bir inceleme yapılacağı bildirildi.