İzmir'in Konak ilçesinde, cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu madde saklayan bir şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tutuklu ve hükümlüleri İzmir Eğitim Diş Hastanesi'ne götüren aracın altında uyuşturucu saklandığına dair ihbar üzerine, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayın detayları

Güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelinin kimliği belirlenen Ö.K. (36), aracın alt kısmında poşet içinde ve çoraba sarılı 1216 uyuşturucu hap ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir hükümlüyle telefon irtibatı kurduğunu ve bu kişinin kardeşinin uyuşturucu hapları saklaması karşılığında 5 bin lira aldığını belirtti.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin cezaevi nakil aracının altına paket bırakıp uzaklaştığı görülüyor.

Tutuklandı

Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.