İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım sorunlarını çözmek, gelecekteki ihtiyaçları öngörmek ve farklı ulaşım sistemlerini entegre etmek amacıyla İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 (UAP 2040) için çalışmalara başladı. Plan, şehirdeki ulaşım ağını geliştirmeyi, trafik akışını verimli hale getirmeyi ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi hedefliyor.
İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 için danışmanlık hizmeti alınarak çalışmalara başlandı. 21 Ağustos’ta süreç tamamlandı ve yüklenici firma ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım’ın ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıya; Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve firma temsilcileri katıldı.
Ulaşım Ana Planı 2040; mevcut sistemlerin analizi, geleceğe yönelik projeksiyonlar ve kent içi ulaşımı iyileştirecek çok boyutlu düzenlemeleri içeriyor. Plan kapsamındaki başlıca konular şunlar:
-
Mevcut ulaşım altyapısı ve sistemlerinin analizi
-
Nüfus ve ekonomik büyüme projeksiyonları
-
Kara, deniz, hava ve raylı sistemlerin entegrasyonu
-
Yol, köprü, terminal gibi altyapı yatırımlarının planlanması
-
Karayolu projeleri ve otopark düzenlemeleri
-
Bisiklet yolları, mikromobilite ve motorsuz ulaşım planlaması
-
Yaya yolları ve engelli erişimine yönelik düzenlemeler
-
Otobüs hatları ve ara toplu taşıma sistemlerinin planlanması
-
Ana ve türler arası transfer merkezleri
-
Raylı sistem hatlarının geliştirilmesi
-
Akıllı ulaşım sistemleri ve trafik yönetimi
-
Kent içi yük taşımacılığı ve düşük emisyon bölgeleri
-
Çevre ilçelerle ulaşım entegrasyonu
-
Ulaşım politikaları, stratejileri ve eylem planlarının hazırlanması
-
Kamu, özel sektör ve STK katılımıyla şeffaf planlama süreci