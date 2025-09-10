İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım sorunlarını çözmek, gelecekteki ihtiyaçları öngörmek ve farklı ulaşım sistemlerini entegre etmek amacıyla İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 (UAP 2040) için çalışmalara başladı. Plan, şehirdeki ulaşım ağını geliştirmeyi, trafik akışını verimli hale getirmeyi ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi hedefliyor.

İzmir Ulaşım Ana Planı 2040 için danışmanlık hizmeti alınarak çalışmalara başlandı. 21 Ağustos’ta süreç tamamlandı ve yüklenici firma ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım’ın ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıya; Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve firma temsilcileri katıldı.

Ulaşım Ana Planı 2040; mevcut sistemlerin analizi, geleceğe yönelik projeksiyonlar ve kent içi ulaşımı iyileştirecek çok boyutlu düzenlemeleri içeriyor. Plan kapsamındaki başlıca konular şunlar: